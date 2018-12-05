Hayırsever aile hastane odası tefriş etti

Bozyazı Devlet Hastanesi'nde hayırsever bir aile tarafından tefriş edilen hasta odasının açılışı törenle yapıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan Ertüzün ailesi, anne ve babaları ile ölmüş ecdatları için Kadın Doğum Servisinde bir oda ile oda içerisindeki banyo ve tuvaleti noksansız olarak tefriş etti. Odanın açılışına katılan Ertüzün ailesi adına Naim Ertüzün'e Hastane Başhekimi İbrahim Püryan tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Oda düzenin otel odası konforunda olması için ellerinden gelen yaptıklarını ve hiçbir masraftan kaçınmadıklarını belirten hayırsever aile, hasta ve hasta yakınları tarafından kullanılacak bu odanın merhum anne ve babalarının anısının yaşayacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Aile adına plaketi kabul eden Naim Ertüzün, “Bu plakete bizleri layık gördüğünüzden dolayı her şeyden önce çok teşekkür ederim. Bende artık bir Bozyazılı sayılırım. 25 senedir burada oturuyorum. Başhekimim İbrahim Bey lütfetti, bu odayı bize tahsis etti. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Ecdadımız için yaptık. İyi günler ve sağlıklı bir yaşam için kullanılması dileğiyle, hayırlı olsun” dedi.

Böyle hayırsever faaliyetlerin herkesin yaşadığı kente katkı sağlaması anlamında önemli olduğunu, hayırsever aileye bu konuda da örnek olduklarından ve katkılarından dolayı teşekkür eden Başhekim Püryan, “Ertüzün ailesine yaptıkları bu örnek davranışından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir oda tefriş edildi. Naim Bey çok duyarlı, hayırsever bir insan. Bozyazı için çok değişik çalışmalarının da olduğunu biliyoruz. Kendilerine hastanemiz ve Bozyazı halkı adına teşekkür ederiz” diye konuştu.