Hayırsever iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak

MERSİN (İHA) – Hayırsever iş insanı Ali Gökhan Öztürk tarafından Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesinde 4 derslikli anaokulu yaptırılacak. Öztürk ile birlikte protokole imza atan Vali Ali İhsan Su, hayırsever iş insanına eğitime verdiği destek için teşekkür etti.

Nusratiye Mahallesinde yaptırılacak anaokulunun protokol imza töreni Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. İmza törenine Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve hayırsever iş insanı Ali Gökhan Öztürk katıldı.

Vali Su, törende yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir bağışın hem Mersin'e hem de Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, hayırsever Öztürk'e eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Öztürk ise okulu en kısa sürede bitirerek teslim edeceklerini belirterek, gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Nusratiye Mahallesinde yapılacak olan ‘Fatma-Hulusi Öztürk Anaokulu'nun yapımına ilişkin protokol, Vali Su, İl Milli Eğitim Müdürü Koca ve hayırsever Öztürk tarafından imzalandı.

Anaokulunun 6 ay içinde tamamlanarak teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.