Hayırsever iş insanının yaptıracağı okul için imzalar atıldı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesinde 24 derslikli okul yaptıracak hayırsever iş insanı Abdülkadir Gürüz ile protokol imzalandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Mahallesinde yapılması planlanan okul için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Abdülhamit Erguvan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, hayırsever Abdülkadir Gürüz ve Gürüz'ün yönettiği MENAS A.Ş. (Mersin Zirai Ürünler İşl. İhr. San ve Tic. A.Ş) temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Vali Su, hayırsever Gürüz ve aile üyelerine eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, burada yetişecek öğrencilerin ülkenin daha da gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi. Su, böylesine anlamlı bir bağışın hem Mersin'e hem de Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MENAS A.Ş. yetkilileri arasında protokol imzalandı.