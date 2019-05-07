Hayırsever öğretmen, okuluna robotik kodlama atölyesi kurdu

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Ortaokulu'na merhum öğretmen Ali Dolgun adına öğretmen olan kızı tarafından robotik kodlama atölyesi kuruldu. Atölyenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, eğitime yapılan her yatırımın Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirtti. Kula, "Sunulan imkanların artmasıyla çocuklarımızın başarısının da artacağına inanıyoruz.Kurdelesini kesip açılışını yaptığımız, merhum öğretmenimizin ismini taşıyan bu robotik kodlama atölyemiz çocuklarımızın ufkunu açacaktır. İlçemize, okulumuza, çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.

Öğrencilere teknolojik donanım kazandırmak için bilgisayar eğitiminin artık olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Okul Müdürü Mehmet Seyrek ise, "Verdiğimiz bilgisayar eğitiminde de kodlama ve yazılım çocuklarımıza öncelikli öğrettiğimiz konular. Merhum Ali Dolgun öğretmenimizin hayırsever öğretmen kızı Didem Küçük'ün katkılarıyla bu atölyemiz okulumuza kazandırıldı. Çocuklarımıza oldukça faydalı olacağı düşüncesindeyiz" diye konuştu.

Açılışa Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.