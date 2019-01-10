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Hayvan hırsızları güvenlik kamerasına takıldı

Mersin’de 4 adet küçükbaş hayvan çalarak kaçan 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek jandarma ekiplerince yakalandı.

Mersin'de 4 adet küçükbaş hayvan çalarak kaçan 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek jandarma ekiplerince yakalandı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Esenli Mahallesi'nde 4 adet küçükbaş hayvan çalındığı ihbarını alan ekipler, bölgede araştırma başlattı. Yapılan çalışmada güvenlik kameralarından elde edilen bilgiler doğrultusunda 2 şüpheli, çalıntı plakalı bir araçla birlikte yakalandı. Zanlılarla birlikte ayrıca 2 çalıntı plaka, 1 adet av tüfeği, 2 bıçak ve 1 adet demir kesme makası ele geçirildi.


Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, şüphelilerin, 10'u jandarma, 6'sı polis olmak üzere 16 faili meçhul olayın zanlıları olduğu bildirildi.

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