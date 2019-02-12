Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığına karışan 3 şüpheli, çaldıkları hayvanlarla birlikte yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheliyi, çaldıkları hayvanlarlar birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken, bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Öte yandan, alınan bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Erdemli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin evinde yaptığı aramada, 1 adet insan büstü ile 1 adet toprak testi ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi objelerin Müze Müdürlüğünce yapılan incelemesinde, M.S. 4 ila 7'nci yüzyıllar arasında Kilikya amphoraları grubu içerisinde yer aldığı tespit edilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Bozyazı ilçesinde geçmiş tarihlerde meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda ise hırsızlık olaylarının şüphelisi olan 2 kişi, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek operasyon sonucu çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı. Bozyazı'da 8 ayrı faili meçhul olayın şüphelisi oldukları belirlenen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bunun yanında, 'çocuk ve gençlerin korunması'na yönelik okul çevreleri ve okul servis araçları üzerinde 458 personelin katılımı ile yapılan denetimlerde, 13 şüpheli gözaltına alınırken, 5 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 113 park ve metruk bina ile 308 umuma açık yer kontrol edildi, 3 umuma açık işyerine idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.