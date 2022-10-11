Hayvan sevgisi ve bilinci çocukluktan aşılanıyor

Bu çerçevede Adile Teyze Çocuk Gelişim Merkezi'nde, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi ile Çocuk Gelişim Merkezleri işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar 3D yazıcı ile üretilen mama kaplarını sokak hayvanları için boyadılar.

Etkinlik hakkında bilgi veren Çocuk Gelişim Merkezleri'nin Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, “Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyemizle birlikte ortak bir çalışma yaptık. Burada çocukların hem süreci öğrenmesini sağlamak hem de hayvan sevgisi, hayvanları koruma, hayvanların hayatımızdaki önemi ve bunlarla ilgili farkındalık çalışmasının ardından, hayvanları beslemek üzere yapılan mama kaplarının dağıtımını yapıyoruz. Canlılığı koruma, hayvanların farkındalıkları, bu doğrultuda da hayvanların yaşam alanları, onların özellikleri ve onları korumaya yönelik çalışmalar ile çevre duyarlılığı gibi konularda etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca sanat etkinlikleri ve uygulamalı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda çocukların, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz” dedi.

Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'nde 3 boyutlu tasarım eğitimi vererek çocuklara mama kapları hazırlattıklarını ve bu mama kaplarını kreşteki çocuklarla paylaştıklarını söyleyen Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölye Sorumlusu Emre Aşkın ise “Sokak hayvanlarını korumak ve beslemek amacıyla ürettiğimiz mama kaplarını, öğrencilerimiz kreş öğrencilerine hediye etmek istediler. Biz de bunu projelendirip, kreşimizde hep beraber böyle bir projeye imza attık. Atölyemizde çocuklara teknoloji eğitiminin yanı sıra, sosyal konularda da bilinç kazandırmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda, hayvanları koruma haftasında mama kapları tasarladık. Bunu da Adile Teyze Kreşimizdeki öğrencilerimize hediye ettik. Burada çocuklarımız hem hayvanlara ilgi duyduklarını yansıtırken, hem de teknolojiyi araç olarak kullandılar” diye konuştu.

Herkesi hayvanlara karşı daha duyarlı olmaya çağıran Ayaz Güner isimli çocuk da “Burada hayvanlar için kap yaptık. İçine su ve mama koyup, hayvanların önüne koyacağız. Bu kaplardan içecekler ve yiyecekler. Hayvanları görünce susuz ya da aç kalmışlarsa, yemek ve su verebiliriz. Ayrıca hayvanları satın almayın, barınaktan sahiplenin” dedi.