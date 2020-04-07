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Hazine arazilerini tarım alanına dönüştürmeye çalışırken yakalandılar

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, hazine arazisindeki taşlık ve kayalık alanı tarıma elverişli hale getirmek için izinsiz çalışma yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, hazine arazisindeki taşlık ve kayalık alanı tarıma elverişli hale getirmek için izinsiz çalışma yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi Limon Mahallesi sınırları içerisinde 2B hazine arazisindeki taşlık ve kayalık alanı tarıma elverişli hale getirmek için izinsiz patlatma yapıldığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bölgede araştırma ve inceleme yapan ekipler, arazinin iş makineleriyle daha önceden işlendiği, olay yerindeki taşlık ve kayalık alanda patlama yapılması için 50 adet delik açıldığı ve açılan deliklerin kablolarının çekildiği, patlamaya hazır halde olduğunu belirledi. Olay çevresinde araştırma yapan ekipler, kaçmaya çalışan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Patlayıcı madde timi tarafından olay yerinde bulunan patlayıcılar ise tek tek etkisiz hale getirildi.


Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından 3 kişi, serbest bırakıldı.

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