Hazır giyim sektöründe kriz endişesi

Küresel ekonomideki negatif seyrin ve resesyon kaygılarının derinleştiğini, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlar ile birlikte iplik ve kumaş fiyatlarının da yükseldiğini kaydeden AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, “Avrupalı moda devlerinin siparişleri günden güne azalıyor. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün ihracat, üretim ve istihdamda kayıpların yaşanacağı bir döneme girmiş olmasından endişe ediyoruz” dedi.

“Devlet desteklerinde pozitif ayrımcılık bekliyoruz”

Ağustos ayında yüzde 6,1 artışla 1,84 milyar dolarlık ihracata imza atan Türk hazır giyim sektörünün daralan pazarlarda kazanımlarını korumaya çalıştığını, ancak girdi maliyetlerindeki artışlar ve Uzak Doğu ülkelerinin agresif fiyat stratejisine karşı rekabet etme şansının gün geçtikçe zayıfladığını kaydeden Başkan Gürkan Tekin, “Enerji, işçilik ve ham madde maliyetlerinin azaltılmasına yönelik devlet desteklerinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne pozitif ayrımcılık yapılmasını bekliyoruz. İstihdamın korunması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması konularında pandemi dönemindeki gibi desteklerin verilmesi sektörümüzün ayakta kalması için hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Parite avantajını kaybettik, fiyat tutturmakta zorlanıyoruz”

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün doların avro karşısında değer kazanması ile parite avantajında da ciddi kayıplar yaşadığını aktaran Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi:

“2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde 14,24 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştiren sektörümüz Avrupa Birliği pazarında 8,82 milyar dolar değere ulaştı. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne avro ile ihracat yapıyoruz. Girdilerimizin büyük bölümü ise dolarla satın alınıyor. Son dönemde doların avro karşısında değer kazanmasından dolayı sektörümüz parite avantajını yitirdi, fiyat tutturmakta zorlanıyoruz.”

Bölge ihracatında en önemli pazarlar İspanya, Hollanda ve Almanya

Ağustos ayında bölge ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, şöyle konuştu:

“AHKİB olarak ağustos ayında en çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında yüzde 28 artış ve 17,8 milyon dolar değer ile bayan dış giyim birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 44 artış ve 9 milyon dolar değer ile bay dış giyim, yüzde 17 artış ve 4,5 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya, çadır, çuval ve benzeri takip etti. Ağustos ayındaki bölge ihracatımızı ülkelere göre ele aldığımızda ise, en yüksek değerleri İspanya, Hollanda ve Almanya pazarlarında elde ettik. İspanya'ya yüzde 9 artışla 9,1 milyon dolarlık, Hollanda'ya yüzde 8 artışla 7,3 milyon dolarlık, Almanya'ya yüzde 27 artışla 4,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu ayda ihracat hacminde en güçlü performansı Birleşik Krallık, Polonya ve Suudi Arabistan pazarlarında yakaladık.”