HDP'li meclis üyesi, belediye başkanının üzerine yürüdü

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinde, HDP'li meclis üyesi Yıldırım Akpınar, Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın üzerine yürüdü. Gerginlik nedeniyle Başkan Gültak, oturuma 10 dakika ara verdi.

Akdeniz Belediye Meclisi Ekim Ayı İlk Toplantısını, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında, konferans salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda 2022 yılı bütçesi ile ilgili teklif görüşüldü ancak görüşme sırasında meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Toplantıda elinde bütçe detaylarının yer aldığı kitapçıkla söz alan EMEP'li meclis üyesi Halil Kara, 2022 bütçesi ile ilgili görüşlerini ifade etti. Bunun üzerine AK Parti'li meclis üyesi Aysel Mavioğlu Öner, Kara'ya tepki göstererek, "Bütçe daha komisyonda bile tartışılmamışken sizin elinizde kitapçık nasıl olur. Görüşlerinizi 15 gün sonraki mecliste ifade edersiniz" dedi. Akdeniz Belediye Başkanvekili Aydın Eğin de Kara'ya tepki göstererek, "Büyük bir panik havası seziyorum. Bu eleştirilerinizi bugün söylemeye gerek yok. Ayın 15'indeki meclis toplantısında dile getirirsiniz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan HDP'li meclis üyesi Yıldırım Akpınar, "Gündem gereği meclis üyelerinin konuşması gayet doğal. Burada emme basma tulumba gibi el kaldırma indirmeye gelmedik. Konuşacağız bu bizim hakkımız. Gündem üzerinde meclis üyelerinin konuşma hakkı var. Bu meclisin sol tarafından muhalefet grubu var. Bu tarafta da Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP üyeleri var. Birde Mustafa Gültak, Aydın Engin, Tufan Nenni'den oluşan, biz diğerleri ile değil de kendi başımıza burayı yönetiriz diyen bunların dışında bir grup var” sözlerini kullandı.

Başkanın üzerine yürüdü

HDP'li Akpınar'ın sözlerine tepki gösteren MHP'li Tufan Nenni, "Terbiyesizlik yapma kim kimi yönetiyormuş. Nedir bu hazımsızlık? Mum gibi eriyorsunuz. Benim üzerimden siyaset yapmayı bırakın. Siz bana saldırdıkça ben de size güleceğim” diye yanıt verdi. Akpınar ise "Geçen mecliste bu adam ortayı nasıl karıştırdı gördünüz" şeklinde konuştu. Araya giren ve HDP'li Akpınar'a tepki gösteren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Yıldırım hocam sizi söylediğiniz sözler nedeniyle kınıyorum. Siz beni bir şeyle itham ediyorsunuz” ifadelerini kullandı. Bu sözlerinden ardından Akpınar, Nenni'ye doğru yönelerek, “Kendi İstiklal Marşı söylemeyi bilmez çıkıp İstiklal Marşı söylesin” diyerek kürsüye davet etti. Araya giren Başkan Gültak, “Yıldırım beyi kınıyorum. Her şey güzel giderken bir senaryo yazdı. Senaryo yazmayın. Yıldırım bey. Siz bölücülük yaptınız. Siz bu işleri iyi yapıyorsunuz. Siz bu işleri iyi beceriyorsunuz” dedi. Başkan Gültak'ın bu sözleri üzerine daha da gerilen HDPli Akpınar meclis kürsüsüne doğru yönelerek Gültak'ın üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik nedeniyle Başkan Gültak oturuma ara verdi.