Hem karadan hem havadan trafik denetimi

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'trafik kazalarını önleme planı' çerçevesinde Mersin D-400 Erdemli-Silifke karayolu üzerinde helikopter ile havadan yapılan trafik denetimleri Vali Ali İhsan Su'nun katılımıyla gerçekleşti.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek icra edilen denetimler sırasında Vali Su'ya Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Basri Uçar ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek eşlik etti. Karadan asayiş ve trafik ekiplerinin de katıldığı kontrollerde, trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, motosiklet, motorlu bisikletlerde koruma başlığı bulundurmamak, önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafeden izlememek maddelerini ihlal ettiği tespit edilen sürücülere trafik idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin, hem helikopter hemde drone ile havadan denetimlerinin süreceği öğrenildi.