Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, aşırı tuz tüketimine dikkat çekti

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Emine Öncü ve Dr. Sümbüle Köksoy Vayısoğlu rehberliğinde, Sağlık Bakanlığının “Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı 2017-2021” kapsamında etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda, Arş. Gör. Ezgi Önen ve Arş. Gör. Yasemin Güven ile hemşirelik 4. sınıf öğrencileri tarafından “tüketicilerin bilgilendirilmesi” ve “yaygın eğitim kurslarında tuz tüketiminin azaltılması" konularına yönelik bilgilendirme eğitimleri yapıldı.

Halk Sağlığı Hemşireliği dersi kapsamında MEÜ Çiftlikköy ve Yenişehir kampüslerindeki 12 farklı noktada 779 kişi, Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar Halk Eğitim Merkezlerinde de 284 kişi olmak üzere toplam bin 63 kişinin kan basıncı kontrolü yapıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca tuz tüketiminin azaltılması konusunda eğitimler verildi.