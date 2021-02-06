Hemşireye hüzünlü veda

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire sevenleri tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, 38 RA 310 plakalı otomobili ile görev yaptığı Şanlıurfa'dan Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesini ziyarete gelen hemşire Habibe Keser (43), otoyoldaki dinlenme tesisine girmek için otomobiliyle yavaşladı. Bu sırada Tamer G. yönetimindeki 33 ENG 65 plakalı tır, iddiaya göre yolun sağında yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü 25 yıllık hemşire Habibe Keser ile araçta bulunan aile fertlerinden Melisa K. (24) ve Kumsal K. (4) ağır yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Habibe Keser, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yaralılardan Kumsal K.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Habibe Keser'in Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştığı, yaklaşık 25 yıllık hemşire olduğu öğrenildi.

Keser'in cenazesi Mersin Şehir Hastanesinde alınarak Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Polis memuru eşi Bilgehan Keser ve çocukları birbirlerine sarılarak teselli edildi. Namazın ardından Keser cenazesi Tarsus Sucular Mahallesi mezarlığına defnedilmek üzere yola çıktı. Keser'in cenazesinde sağlık çalışanları hazır bulundu.