'Herkes İçin Fırsat, Herkes İçin İş' projesi başladı

Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği (UGDD) Genel Koordinatörü Asuman Tongarlak, hayata geçirilen 'Herkes İçin Fırsat, Herkes İçin İş' projesi kapsamında yaklaşık 500 Türk ve Suriyeli kamu ve özel sektörde istihdam edileceğini söyledi.

Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği (UGDD) tarafından 'Emeğe Destek Programı' kapsamında yürütülen 'Herkes İçin Fırsat, Herkes İçin İş' projesi açılış etkinliği gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan UGDD Genel Koordinatörü Asuman Tongarlak, projenin işverenlerle işgücüne katılmak isteyenleri bir araya getirmek ve iki kolun birbirini tanımasına imkan sağlamak amacı ile hayata geçirildiğini kaydetti.

"Amacımız dezavantajlı grupların istihdama dahil edilmesini sağlamak"

Açılışını yaptıkları proje hakkında bilgi veren Tongarlak, "Özellikle istihdam alanının dışında kalmış dezavantajlı grupların istihdam alanına dahil edebilmeyi, böylelikle hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik gelişimlerini sağlanmayı hedefliyoruz. Projemiz, Türkiye'de Konya, Mersin ve Kilis illerinde gerçekleşiyor. 500 kişiye yakın proje yararlanıcımız var. Projede özel ve kamu sektörlerinde istihdam olmak üzere 2 ana ayak var. Bunlar, kamu sektöründe istihdam ve özel sektörde istihdam" dedi.

"Dernek tarafından yapılan görevlendirme ile kamuda hizmet verilecek"

Projeden yararlanan vatandaşların dernek tarafından yapılan görevlendirme ile kamu kurumlarının işleyen hizmetlerine destek verdiğini kaydeden Tongarlak, "Kamu kurumunda personel alımları ve istihdam süreçleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bir takım mevzuatına bağlı. Dolayısı ile bizim projemizle kamuda hizmet yapan arkadaşlarımız, kamu kurumlarının personeli olarak görev yapmıyor. Kamu kurumları ile imzaladığımız işbirliği çerçevesinde bu arkadaşlarımızın bütün yasal, idari ve mali sorumlulukları Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği'ne ait oluyor. Özel sektörde iş biraz daha farklı. Özel sektördeki arkadaşlarımız işletme bünyesinde istihdam ediliyorlar" ifadelerini kullandı.

"İşe girenlerin 4 aylık maaşı ve giderleri UGDD'ye ait"

Proje süresince 4 aylığına bütün maaşlarını, vergilerini ve diğer giderleri UGDD tarafından işletmeye küçük bir destek olarak sunulduğunu belirten Tongarlak, "Projedeki kısa süreli istihdamın ana amacı, işverenlerle işgücüne katılmak isteyenleri bir araya getirmek, birbirlerini tanımalarına imkan sağlamak, kendi becerilerini görebilmeleri ve hangi alanda istihdama katılabilmeleri adına bir fırsat sunabilmek" şeklinde konuştu.

"Küçük de olsa istihdamın düşmesine katkı sağlayacak"

UGDD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata ise, "Bu proje bir imece ürünüdür. Çok tarafı olan ve umuda giden bir yolda birlik ve beraberlik içerisinde, zorluğu aşan bir projedir. Bir STK olarak en büyük istihdam projesini Mersin iline kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu konuda bize destek verenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Ekonomik hayata katılımı destekleyen bu proje, çok küçük de olsa işsizlik oranın düşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.