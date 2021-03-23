Heyelan riskine karşı okulun çevresine istinat duvarı örüldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürürken, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri de karşılıyor. Büyükşehir ekipleri, yaşanan etkili yağış sonrası yol ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde heyelan riskine karşı teknik ekip incelemesinin ardından taş duvarla istinat çalışmaları gerçekleştiriyor. Mahalle ve ilçelerin fiziki şartlarına göre çalışmalarını şekillendiren ekiplerin kent genelindeki çalışmaları plan ve program çerçevesinde sürüyor.

Toroslar ilçesi Atlılar Mahallesi Muhtarı Mutlu Özdemir, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ilçeyi ziyaret ettiğini ve talebi doğrultusunda bölgedeki eski okulun çevresine istinat duvarı örmek için ekiplerin kısa süre içinde geldiğini ifade ederek, “Sağ olsunlar ekipler geldi. Bu işi hallettiler. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere bütün Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.