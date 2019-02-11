İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Mersin’in Bozyazı ilçesinin yayla kesiminde, çeşitli zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarını jandarma yakaladı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinin yayla kesiminde, çeşitli zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarını jandarma yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesinin kırsal kesiminde bulunan Kızılca, Elmakuzu, Dereköy ve Ardıçlıtaş mahallelerinde bir süreden beri hırsızlık olayları gerçekleşiyordu. Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine çalışma başlatan Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle vatandaşların yaylada olmadığı Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında evlerden hırsızlık yapan M.B., M.G. ve R.B. isimli şahısları izlemeye aldı. Yapılan takip sonucunda 3 şahıs, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlık zanlılarının jandarmadaki sorgularında 8 eve hırsızlık maksadıyla girdiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.


Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.B. ve M.G. tutuklanırken, R.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.