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Hırsızlar kameraya yakalandı

Mersin’de bir apartmana hırsızlık için giren 2’si kadın 5 kişi, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mersin'de bir apartmana hırsızlık için giren 2'si kadın 5 kişi, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir apartmandan bin 200 dolar, ziynet eşyası ve tablet bilgisayar çalındı. Ev sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından hırsızlık olayını 2'si kadın 5 şüphelinin yaptığını tespit eden ekipler, şahıslar yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda V.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Ekipler kimlikleri belirlenen 2'si kadın 4 kişinin ise aranmasını sürdürüyor. Şahısların daha öncede benzer suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.


Öte yandan, şüphelilerin dikkat çekmemek için binaya ayrı ayrı girdikleri tespit edildi.

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