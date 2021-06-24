İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık şüphelilerini güvenlik kameraları ele verdi

MERSİN (İHA) – Mersin’de, kişisel bakım ürünleri satan 4 iş yerinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarından tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de, kişisel bakım ürünleri satan 4 iş yerinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarından tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.


Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, kişisel bakım ürünleri satan 4 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında yapılan incelemede, söz konusu iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle şüpheliler N.K., A. İ., K. P. ve M.M. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli mercilere sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.