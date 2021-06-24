Hırsızlık şüphelilerini güvenlik kameraları ele verdi

MERSİN (İHA) – Mersin'de, kişisel bakım ürünleri satan 4 iş yerinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarından tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, kişisel bakım ürünleri satan 4 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında yapılan incelemede, söz konusu iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle şüpheliler N.K., A. İ., K. P. ve M.M. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli mercilere sevk edildi.