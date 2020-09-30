İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık şüphelisi çaldığı 120 kilo avokado ile yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir şüpheli, bahçeden çaldığı 120 kilo avokado meyvesi ile birlikte suçüstü yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şüpheli, bahçeden çaldığı 120 kilo avokado meyvesi ile birlikte suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tömük Mahallesi Altınsahil mevkiinde devriye görevi yapan ekipler, avokado bahçesinin içerisinde şüpheli bir şahısın olduğunu fark etti. Ekiplerce bahçe içerisinde yapılan aramada 4 poşet içerisinde piyasa değeri 2 bin 500 lira olan yaklaşık 120 kilo avokado meyvesi ele geçirilirken, suçunu itiraf eden şüpheli gözaltına alınarak hakkında 'hırsız' suçundan işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.