Hırsızlık zanlısı jandarmadan kaçamadı

Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde otodan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi ile Anamur ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana gelen otodan hırsızlık ve mala zarar verme olayları üzerine araştırma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin Mersin'deki evine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarında çok sayıda kaydı bulunduğu belirlenen E.T., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.