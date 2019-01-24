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Hırsızlık zanlısı kadınlar polisten kaçamadı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir şahsın 40 bin lirasını alarak kaçtıkları iddiasıyla aranan 3 kadın, Pozantı’da yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahsın 40 bin lirasını alarak kaçtıkları iddiasıyla aranan 3 kadın, Pozantı'da yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Bulvarı üzerinde bir şahsın 40 bin lira parasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin sahte plakalı bir araçla kaçtıklarını belirledi. Zanlıları takibe alan polis, şüphelilere ait aracın Adana'nın Pozantı ilçesinde olduğunu tespit etti. Araçta bulunan şüpheli 3 kadın, otoban yolunda yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlıların üzerinde 29 bin 800 TL para ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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