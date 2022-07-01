Hisarcıklıoğlu: “İşçiler, işverenler olarak el ele vererek üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz”

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücret artışıyla ilgili, "İşçiler, işverenler olarak el ele vererek üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz. Bu artışı sonuna kadar destekliyorum” dedi.

Mersin'in Silifke ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından adına yapılan M. Rifat Hisarcıklıoğlu İnteraktif eğitim salonu açılışına katılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret artışını değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, “Özellikle enflasyon artışına göre paralel asgari ücretteki bu artışın yapılması gerektiğidir. Bu gün açıklanan yeni asgari ücret işçilerimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Ayrıca işverene sağlanan 100 liralık asgari ücret desteği için de teşekkür ediyorum. İşçiler, işverenler olarak el ele vererek üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz. Mevcut enflasyon ortamında bu tarz artışlar elbette yapılmalıydı. Bunu sonuna kadar destekliyoruz. Ancak önemli olan halkın satın alma gücünün de artmış olması. Bütün mesele halkımızın satın alma gücünün yükselmesidir. Refah düzeyinin yükselmesi hepimizi mutlu eder” dedi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen açılış sonrası çömlekte Silifke yoğurdu yiyen Hisarcıklıoğlu, İnteraktif eğitim salonunun açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve yönetim kurulu üyeleri ile Mersin Ticaret Odası Başkanı Ayhan Kızıltan katıldı.