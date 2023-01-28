Hollywood smile uygulamasında hekim görüşü önemli

Dt. Sancar Şimşek, Hollywood gülüşünün beyazlatma, ortodonti, veneerler ve kaplamaların bir arada kullanılmasıyla elde edilen, kişiye özel ideal gülüş tasarımı olduğunu belirterek, gülüş tasarımı oluşturulurken hekim görüşlerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Ağız Dt. Sancar Şimşek, son zamanların trend uygulamaları haline gelen 'Hollywood gülüşü' olarak adlandırılan gülüş tasarımı ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Hollywood gülüşünün beyazlatma, ortodonti, veneerler ve kaplamaların bir arada kullanılmasıyla elde edilen, kişiye özel ideal gülüş tasarımı olduğunu ifade eden Şimşek, gülüş tasarımı oluşturulurken hekim görüşlerinin dikkate alınması gerektiğinin de altını çizdi.

Gülüş tasarımı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken faktörlerin oldukça önemli olduğunu belirten Şimşek, "Gülüş tasarımına ilk önce yüz hattınızın hangi geometrik şekle uyduğu tespit edilerek başlanır. Kişinin yüzündeki hatlar dişin hangi formda seçilmesi gerektiğinin şifrelerini içerir. Erkek ve kadın anatomisi birbirinden farklıdır. Erkeklerde yüz hatları daha keskin ve belirgindir. Alın burun, çene ucu orantısı kadın yüzüyle farklılıklar gösterir. Kadınlarda geçişler daha yumuşak, burun ve kaş kemerleri daha siliktir. Dişlerde de aynı paralellik vardır. Buna bağlı olarak gülüş tasarımı oluştururken, yüz hatlarınız cinsiyetiniz, yaşınız, gülüş simetrisi, dişlerinizin sıralanışı ve renkleri, dudaklarınız, diş etleriniz gibi etkenler belirleyici faktörlerin başında geliyor" dedi.

Kadınlarda gülüş tasarımı

Kadınlardaki gülüş tasarımı konusunda bilgi veren Şimşek, "Ortadaki iki diş yandaki dişlerden biraz daha uzundur, komşu dişlerin köşeleri arasında minik aralıklar vardır. Dişlerin köşeleri daha yumuşak döner, gülme hattı yukarı doğru kavislidir" ifaderini kullandı.

Erkeklerde gülüş tasarımı

Şimşek, "Erkeklerde ise komşu dişler daha düz bir hatta birleşirler, dişlerin hatları daha belirgindir, gülme hattı daha düzdür. Genel olarak gülüş ifadeleri üç ana başlıkta toplanır. Bu temel kategoriler de kendi içlerinde değişik varyasyonlara sahiptir" diye konuştu.