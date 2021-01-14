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Hortum serayı vurdu

Mersin’in Erdemli ilçesinde fırtınayla birlikte oluşan hortum, domates serasını yerle bir etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde fırtınayla birlikte oluşan hortum, domates serasını yerle bir etti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üçtepe Mahallesi Çamlıtepe mevkisinde sağanak ve rüzgarla birlikte kısa süreli bir hortum oluştu. Ormanlık alandan geçen hortum daha sonra önüne aldığı domates serasının bir bölümünü adeta hurdaya çevirdi. 2.5 dönümlük serada yaklaşık 30 bin lira maddi hasar oluşurken, çevresinde bulunan açıktaki sebze tarlaları da kısmen zarar gördü.


Hortumdan zarar gören seranın sahibi üretici Nuri Çelik, "Bölgemizde yaşanan kısa süreli rüzgar ve hortum seramda büyük hasara yol açtı. Zayiatım çok büyük. Seranın direkleri oynadı, naylonlar yerinden fırladı. Domateslerim sel içinde çamurun içinde kaldı. Allah'tan gelene yapacağım bir şey yok. 25-30 bin lira civarında zararım var" dedi.


Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hortumdan zarar gören sera ve çevresinde ön hasar tespit çalışması yapılacağı, kesin hasarın bu tespitin ardından belirleneceği öğrenildi.

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