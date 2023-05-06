Hortumun vurduğu Anamur'da son durum dron ile görüntülendi

Mersin'in Anamur ilçesinde 13 kişinin yaralandığı fırtına ve hortum sonrası bölge dron ile görüntülendi.

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı, çatıları uçurdu. Hortum bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. Fırtınada 13 kişi ise yaralandı. Bölgede ekiplerin yaptığı ilk incelemede 100 civarında muz serasının zarar gördüğü, bazı ev ve iş yerlerinin cam ve çatılarında, yol kenarlarındaki ağaçlarda hasar oluştuğu belirlendi. İki evin balkonu ile bir yapıda da hasar oluştuğu öğrenildi. Bölgedeki son durum dron ile görüntülendi.

Yöre sakinlerinden Muhammet İbrahim Arıkan, "Öğle saatlerine doğru büyük bir hortum felaketi yaşandı. Üreticilerimiz ve çiftçilerimiz mağdur. Muz ve çilek seralarımızda büyük bir yıkım var. Hortum deniz istikametinden geldi, 7-8 kilometrelik bir alanı kaplayarak bütün seraları yerle bir etti. Birkaç araç hasarı oluştu. Tır devrildi, bir araç seraya yuvarlandı. Yetkililer incelemelerini sürdürüyor" dedi.

Valilik açıklama yapmıştı

Valilikten yapılan açıklamada, "Anamur ilçemizde 06.05.2023 Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında meydana gelen şiddetli fırtına ile birlikte oluşan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 100 civarında muz serasının zarar gördüğü, bazı ev ve iş yeri binalarının cam ve çatılarında, yol kenarlarındaki ağaçlarda ve taşıtlarda hasar oluştuğu tespit edilmiştir. Meydana gelen hortumdan dolayı can kaybımız yoktur. 13 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayın yaşandığı andan itibaren AFAD, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz sahada görevlendirilmiş olup, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Anamur ilçemize, hortumdan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.