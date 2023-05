Hortumun yıkıp geçtiği sera sahipleri yaşadıklarını anlattı

Mersin'in Anamur ilçesinde 13 kişinin yaralandığı fırtına ve hortumda serası ve iş yeri yıkılan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı. Seralarının yerle bir olduğunu belirten üretici İzzet Kadıoğlu, "En büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması" dedi.

Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı, çatıları uçurdu, bir iş yerini yıktı, bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. Olayda 13 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre 100 civarında muz serasının zarar gördüğü, bazı ev ve iş yerlerinin cam ve çatılarında, yol kenarlarındaki ağaçlarda hasar oluştuğu tespit edildi.

"En büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması"

Bölgede üreticilik yapan ve serası bulunan çiftçiler İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. İzzet Kadıoğlu adlı üretici, can kaybı yaşanmamasına sevindiklerini belirterek, "Çok üzgün bir olayın başındayız. Mevla verdi bunu aslında. Taktirine katlanacağız, kabulleneceğiz. Bugün sabah sıralarında çok ciddi bir şekilde bir hortum meydana geldi. Bu hortum nedeniyle buradan Kalınören dediğimiz yere kadar buralar yerle bir olmuş vaziyette. Can kaybımız yok, en büyük tesellimiz o aslında. Muzun emeği çok fazla. Mal canın yongasıdır diye bir laf vardır. Canımıza gelmemiş ama malımıza gelmiş. Can sağ olursa bunu tekrar kazanırız. İnşallah üreticilerimiz, hepsini telafi ederler. Sıkıntılı bir şeydeyiz ama taktire katlanacağız" dedi.

9 bin metrekarelik serasının zarar gördüğünü anlatan Ziraat Mühendisi ve çiftçi Murat Altay ise, "Şu anda seramız yıkıldı. Allah daha büyüğünden korusun. Geçmiş olsun herkese. Bayağı zararımız var. Ben de sabah Mersin'e gidiyordum. Olayı duyunca geri geldim. 9 bin metrekare seram vardı hemen hemen hepsi zarar gördü" ifadelerini kullandı.

"Allah'tan içeride yoktuk"

Hortum felaketinde depo olarak kullandığı iş yeri yıkılan Salih Şahin de, "Bugün dükkanda yoktuk, Allah'tan yoktuk. Olsak halimiz perişandı. Mobilya dükkanıydı, depo gibi kullanıyorduk burayı. Hortum aşağıdan gelince direkt buradan dalmış çıkmış. Yeni koyduğumuz malzemelerimizin hepsi talan oldu" şeklinde konuştu.