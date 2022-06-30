Hünerlerini defilede sergilediler

Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları'nda (TORTEK) 41 branşta eğitim gören 905 kursiyer, Hayat Boyu Öğrenme Yıl Sonu Sergisi etkinliğinde hünerlerini sergiledi.

Gelinlikten abiye ve geleneksel kıyafetlere kadar birçok ürünün görücüye çıktığı etkinlikte kursiyerler, kendi ürettikleri kıyafetlerle defile düzenleyerek ünlü modacılara taş çıkardı. Defilede boy gösteren eğitmen ve kursiyerlerin saç ve makyajlarını da güzellik ve saç bakım hizmetleri kurslarında eğitim gören kursiyerler yaptı. El becerilerinin eğitimle bütünleştiği TORTEK hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar ile geçmişten günümüze tarihi dokuyu ve kültürü gelecek nesillere taşıyor. Akbelen Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte milli duygular da doruklara çıktı. Türk, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayraklarının motifinin işlenerek hazırlandığı kıyafetler, katılımcılardan tam not aldı. 905 kursiyerin el emeği göz nuru ile hazırladığı ürünlerin sergisi, yine özenle dikilen kıyafetlerin defilesi ve workshop atölye çalışmaları ile eğitim ve üretimin en güzel örneğinin yaşandığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi görevlilerinin de yer aldığı etkinlikte çocuklar ise doyasıya eğlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda TORTEK kursiyerleri söz alarak kendilerine bu imkanı sunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

Mahallesinde düzenlenen bu etkinlik ile büyük mutluluk duyduklarını belirten Akbelen Mahalle Muhtarı Seyhan Teyyar de Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, TORTEK kursiyerlerini emeklerinden dolayı tebrik etti.

Toroslar Belediyesi Başkan Vekili Adnan Baş ise "Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'ın, Hayat Boyu Öğrenme ve Çevik Belediyecilik anlayışıyla sürdürülen meslek edindirme kurslarımızla özellikle kadınlara yeni iş kapıları açıyoruz. El becerilerinin eğitimle bütünleştiği kurslarımızda birbirinden güzel eserleri üreterek sergileyen tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. TORTEK ile evinizde, mahallenizde, köyünüzde, dileğiniz her yerdeyiz” diye konuştu.