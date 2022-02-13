Hünerli eller lösemili çocuklar için ördü

Tarsus Belediyesince düzenlenen 'Dayanışma Atölyeleri'nde, gönüllü katılımcılar bu sefer de lösemili çocuklar için bir araya geldi. Gönüllü katılımcılar, lösemili çocuklara hediye edilmek üzere bere ve boyunluk ördü.

Tarsus Belediyesinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı ile bir araya gelen katılımcılar, sevgi ve umudun gücüne inanarak lösemili minik kalpler için bere ve boyunluk ördü. Atölye sonunda gönüllü katılımcılara Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Dinsever tarafından teşekkür belgesi verildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ışık yaymanın iki yolu olduğunu belirterek, "Ya kandil olmak ya da yansıtan ayna. Lösemili çocuklarımızın kalbinde ve masum gülümsemelerinde yer edinerek atölyeye katılım sağlayan, onlara ışık yayan tüm gönüllü katılımcılara teşekkür ederiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuz, en kıymetli hazinemizdir. Lösemili miniklerimizin bir an önce sağlığına kavuşması diliyorum" dedi.