Hurdalıktaki uyuşturucuyu 'Hernandez' buldu

Mersin'de bir tır garajının hurdalığında narkotik köpeği 'Hernandez' vasıtasıyla yapılan aramada, 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2 şahsın çalıştıkları fren tamir dükkanında sakladıkları uyuşturucuyu peyderpey sattıkları bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir tır garajında arama yaptı. Yapılan aramada narkotik köpeği 'Hernandez'in tepki verdiği hurdalıkların arasındaki büyük LPG tankının içerisinde, poşetlere sarılı halde 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.E. ve E.A., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.