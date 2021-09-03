Hüsnü Şenlendirici, festivalde Mersinlilerle buluşacak

Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde Mersinlilerle buluşacak. Mersinliler, Şenlendirici'nin konserini ücretsiz olarak izleyebilecek.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, 24 Eylül akşamı saat 20.00'de Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosunda sahneye çıkacak. Şenlendirici, kendi orkestrasının eşlik edeceği konserde, sevilen eserleri seslendirecek.

Öte yandan, teknik sebeplerden dolayı turnelerini iptal eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrasının, bu konserde Şenlendirici'ye eşlik edemeyeceği bildirildi.