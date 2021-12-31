İhlas Haber Ajansı

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Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi

Mersin’de huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verildi.

Mersin'de huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verildi.


Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mezitli Özel Funda Yaşlı Bakım Merkezi Müdürlüğü personeli ve huzurevi sakinlerine yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirme yapıldı.

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