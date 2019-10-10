Huzurkent'e yeni çocuk parkı

Mahallede çocuk parkı yapımına başlandı.

Geçtiğimiz hafta içinde Huzurkent'i ziyaret ederek, hem sahadaki ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyen hem de mahalle sakinlerinin talep ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Gültak, Huzurkent Bahşiş Mahallesinde, belediyeye ait 3 dönümlük araziyi de inceledi. Bahşiş sakinleri, alanın çocuk parkı ve yeşil alana dönüşmesini talep ederek, Gültak'tan destek istedi. Yanındaki yetkililerden arazi ile ilgili bilgi alan Başkan Gültak da çalışmaların en kısa süre içinde başlatılması için ekiplere talimat verdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hemen harekete geçerek, Bahşiş Mahallesinde bulunan ve yıllardır atıl vaziyette duran belediyeye ait araziyi, çocukların gönüllerince eğlenebileceği, vatandaşların da dinlenebileceği bir parka dönüştürmeye başladı. Parkın yapımı tamamlanınca, içerisinde çocuk oyun gurupları, kamelyalar, banklar ve aydınlatma direkleri olacak.

“Söz verdik, sözümüzde durduk”

Akdeniz sınırlarında bulunan ve zaman içinde eskiyen parkları yenilemek için ekiplerin sürekli çalıştığını belirten Başkan Gültak, uygun alanlara da yeni parklar yaparak vatandaşlara kazandıracaklarını söyledi. Gültak, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz vaatleri bir bir yerine getirmek için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. Amacımız, Akdeniz'i parkları, yeşil alanları ve diğer doğal varlıkları ile çok daha güzel, düzenli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek. Geçmişte unutulan, ihmal edilen, insanlarımızın ve yerleşim yerlerimizin ihtiyacını duydukları hizmet ve projeleri bir bir hayata katacağız. Akdeniz ilçesini, insanlarımızın göç edip kaçtığı değil, tersine, tercih ettiği bir cazibe merkezine dönüştürmek için aralıksız çalışacağız” dedi.