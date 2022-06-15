Huzurkent'te 100bin Gülücük Kütüphanesi açıldı

Sayapark'ın dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara kitap ve oyuncak desteği sağlayıp etkinliklerle buluşturan projesi '100Bin Gülücük' çerçevesinde, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesindeki Kazım Karabekir İlkokul ve Ortaokulunun kütüphanesi yenilenerek kitap desteğinde bulunuldu.

Kütüphane açılışına, Akdeniz İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek de katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Pamuk, küçük yaştan itibaren kitap okuma alışkanlığının kazanımının önemine dikkat çekerek, Sayapark'ın bu sosyal sorumluluk projesinde gerçekleştirdiği destekleri için teşekkür etti.

Açılışta ayrıca Kazım Karabekir okulu öğrencilerinin dans ve ritim gösterileri büyük beğeni topladı.

100Bin Gülücük etkinlikleri ve kitap ve oyuncak desteği sağlanabilecek kumbaralarının, 19 Haziran tarihine kadar Sayapark açık hava meydanında devam edeceği bildirildi.