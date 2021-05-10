İçel İdmanyurdu, son dakika golü ile yıkıldı

Misli.
com 3. Ligi play-off 1. tur 2. maçında İçel İdmanyurdu, evinde 90. dakikada yediği golle Isparta 32 Spor ile 2-2 berabere kaldı. Bu skorla Isparta 32 Spor, ikinci tura yükseldi.
Stat: Mersin
Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Şahan Yılmaz, Özcan Sultanoğlu
İçel İdmanyurdu: Sertaç Güzel, Alper Hamdi Bayraktar, Burak Bilgin, Gökcan Gelmen, Hakkı Tosun (Fatih Şerifoğlu dk. 61), Ömer Önder, Uğur Ayhan (Furkan Güneş dk. 81), Özer Ozan Pekdemir, Tunahan Ergül, Furkan Güneş (Emre Pınar dk. 75), Aslan Gök
Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız, Batuhan Demirel (Kerem Pala dk. 42), Semih Üstün (Mustafa Acar dk. 68), Emir Kaan Gültekin, Serdar Ümit Deniz (Kaan Dorak dk. 78), Efşan Geçgin, Kadir Turhan, Nurettin Çakır, Mustafa Diler, Bekir Karadeniz, Arif Birşen
Goller: Furkan Güneş (dk. 12) Emrullah Yıldırım (dk. 82) (İçel İdmanyurdu), Emir Kaan Gültekin (dk. 72), Kerem Pala (dk. 90) (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: Furkan Güneş, Burak Bilgin, Sertaç Güzel, Emrullah Yıldırım (İçel İdmanyurdu), Semih Üstün, Nurettin Çakır, Mustafa Acar, Kadir Turhan (Isparta 32 Spor)