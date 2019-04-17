İçelspor destek görememekten şikayetçi

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden ve sezona şampiyonluk parolası ile başlayan İçelspor, hedefine ulaşamazken, yönetim, şehirden gerekli destek görememekten dert yandı.

BAL'da kenti temsil eden takımın hiçbir destek görmeden 3 yılda 2 şampiyonluk yaşadığını belirten İçelspor yönetimi, "Bu sezonda şampiyonluğa aday bir takım oluşturduk. Yönetim olarak şehrimizi en iyi şekilde temsil ettik. Maalesef üzülerek belirtmek istiyoruz ki, rakip takımın şehrine gittiğimizde tüm kurumları ve taraftarlarına kadar herkes takımına sahip çıkıyor. Bizim şehrimizde ise bu tam tersi. Biz bir şeyler yapmak isterken bırakın destek olmayı köstek olanları gördük. Baktığımız zaman Mersin İdmanyurdu'nun neden bu durumda olduğu çok net ortada. Çıkarlar ve menfaatler yüzünden maalesef koca çınarın kaderine terk edildiğini bir kez daha anladık" açıklamasını yaptı.

Geçen yıl zorlu bir sürecin ardından şampiyon olarak İçelspor'un BAL'a çıktığı hatırlatılan açıklamada, parasının ödenmesine rağmen Macit Özcan Spor Kompleksi'nden çıkarıldığı öne sürülerek, şöyle denildi; "Bizim tek amacımız 3. Lig'e çıkarak şehre borcu olmayan profesyonel bir kulüp kazandırmaktı. Bu sezon bu kadar yalnız kalmamıza rağmen başarı elde ettik. Asla yılmak yok. Seneye çok daha kararlı, profesyonel bir takımla gümbür gümbür geleceğiz. Şampiyon olmak için ne gerekiyorsa en iyisini yapacağız. Mersin'in profesyonel takımlara ihtiyacı var. İçelspor borcu olmayan, hedefleri olan bir takım olarak kentte olmaya devam edecek. Şehir, amatör şehir anlayışından çıkarak halkıyla, belediyeleriyle ve taraftarları ile profesyonel bir şehir olmalıdır."