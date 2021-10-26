İdealdent çarşı şubesi açılışı Mersin iş dünyasını bir araya getirdi

Dt. Sancar Şimşek, Dt. Fatih Şentut, Dt. Ruhengiz Efendiyeva ve Dt. Serkan Bilmez ortaklığı ile Mersin'de ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veren İdealdent, çarşı şubesi açılışı ile Mersin iş dünyasını bir araya getirdi.

Gerçekleştirilen açılışa, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ve Mersin iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Mersin'de yaklaşık 7 yıldır hizmet veren İdealdent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, şubeleşme yolunda önemli adımlar attı. Merkezin kurucu ortaklarından Ağız, Diş ve Çene Cerrahi Uzmanı Dt. Sancar Şimşek, açılışa katılarak kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Şimşek, "Merkez olarak Mersin'de 3. şubemizin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Mersin'de şubeleşme yolunda önemli adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz. İnsanın olduğu her yerde sağlık her zaman birinci önceliktir. Biz de insan sağlığına verdiğimiz önemin bilinci ile Mersinli hastalarımızı sağlığına kavuşturmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu gün burada bizleri yalnız bırakmayan Mersin'in saygın insanlarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.