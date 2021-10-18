Iğdır İlkokulu ve Ortaokulu baştan sona yenilendi

Okula bir de Atatürk büstü kazandırılırken, açılışı törenle gerçekleştirildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, baştan sona yenilenen Iğdır İlkokulu ve Iğdır Ortaokulunda tören düzenlendi. Okulun bahçesinde düzenlenen törene, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, sivil toplum kuruluşunun başkan ve temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Tören, okul öğrencisi miniklerin halkoyunu gösterisi ile başladı. Kurdele kesiminin ardından Başkan Gültak ve kulüp yöneticileri, yenilenen sınıfları, kütüphane ve diğer birimleri gezdiler; ellerini boyayıp okulun yenilenen kütüphanesinin duvarına iz bıraktılar.

“Akdeniz'e 6 yeni okul sözü aldık”

Eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Gültak, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını istiyorsak mutlaka çalışkan, akıllı, zeki, üreten bir nesil yetiştirmek zorundayız. Bu nedenle eğitime büyük değer veriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana okullarımızla ilgili taleplerin çok büyük kısmını, gücümüzün yettiği oranında karşıladık. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Milli Eğitim Bakanımızın destekleriyle Akdeniz'e 6 tane yeni okul sözü de aldık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız çalışma sonucu yerleri de belirledik ve çalışmalar hızla devam edecek” dedi.

“Gücümüzü birleştirip okulumuza destek verdik”

Sivil toplum örgütleri ile de ortak proje ve çalışmalar yaptıklarını belirten Gültak, “Bugün burada yine bu projelerin bir tanesini hayata geçirdik. Iğdır İlköğretim okulumuzun şartları iyi değildi. Gücümüzü birleştirip okulumuza destek verdik. Eğitim yuvamızın sıkıntılarını giderdik, kütüphanesi yapıldı, kapılar ve yerler değişti, duvarları boyandı, kısacası birçok fiziki alanı değişti. Okulumuz eğitime çok daha uygun hale getirildi. Eğitime desteğimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşunun yöneticileri de daha birçok okula dokunacaklarını ve katkıda bulunacaklarını söylediler.

Tören, okul yönetimince Başkan Gültak ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerine plaket takdimi ile sona erdi.