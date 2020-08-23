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İki duvar arasına sıkışan leyleği itfaiye kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde duvar arasında sıkışan yaralı leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde duvar arasında sıkışan yaralı leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


İlçeye bağlı Eskişehir Mahallesi sakinleri, iki duvar arasında ayağından yaralı bir leylek olduğunu fark etti. Kendi imkanlarıyla yaralı leyleği sıkıştığı yerde çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hayvanı sıkıştığı yerden çıkardı. Ayağından yaralı olan leylek, ilk tedavisi yapıldıktan sonra Tarsus Hayvanat Bahçesi görevlilerine teslim edildi.

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