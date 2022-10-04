İki kişinin hayatını kaybettiği kazanın sanığına 15 yıla kadar hapis istendi

Mersin'de, çarpıştığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Savcı tarafından hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde 10 Temmuz'da motosiklet sürücüsü Halil Ata (30) ve arkasındaki Kemal Yılmaz'ın (29) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan hafif ticari araç sürücüsü A.H.T. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısınca hazırlanan ve Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde yapılan incelemede, sanığın yolu kontrol etmeden hafif ticari aracını hareket ettirdiğinin, motosiklet sürücüsü Ata'nın da hızlı şekilde seyrettiğinin görüldüğü kaydedildi. Sanığın yargılanmasına 26 Ekim'de başlanacak.

Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Çopurlu Mahallesi'nde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Halil Ata ve arkasındaki Kemal Yılmaz hayatını kaybetmiş, gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan A.H.T. savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülere göre, arkadaşıyla birlikte motosikletle yukarıya doğru çıkan Halil Ata, tali yoldan çıkan hafif ticari araca hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan gençler, olay yerinde hayatını kaybediyor.