İki kişinin ölümüne sebep olan sürücü yakalandı

Mersin'de yol kenarında yürüyen 2 kişiye otomobille çarparak hayatlarını kaybetmelerine neden olan sürücü, jandarmanın titiz çalışması sonucunda yakalandı. Far ve kırık ayna kapağıyla önce otomobili ardından şoförü belirleyen ekiplerin operasyonuyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesi Karalarbahşiş Mahallesi içerisinden geçen Anamur-Ermenek Karayolunda yol kenarında emniyet şeridinde yürüyen 2 kişiye plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobilin çarparak kaçması ve ağır yaralanan yayaların hastanede vefat etmeleri üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti. Kaza mahallinde bulunan ve kazaya karışan otomobile ait olan kırılmış far ve kaporta parçası ile ayna kapağından yola çıkan ekipler, görgü tanıklarının da beyanı sonucunda kazaya karışan aracın modelini belirledi. Kaza mahallinden kaçan aracın geliş ve gidiş istikametindeki kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, farı ve aynası kırık bir aracının plakasını tespit etti. Bunun üzerine Karalarbahşiş Mahallesinde bir adrese operasyon gerçekleştiren ekipleri, çilek tarlası içerisindeki güneş panellerinin arasına saklanmış vaziyette otomobili buldu.

Gözaltına alınan sürücü N.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.