İhlas Haber Ajansı

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İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yola savruldu, kaza anı kameraya yansıdı

Mersin’in Erdemli ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yola savruldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yola savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Kaza, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Çevre yolu üzerinde Türbe ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre yolundan seyreden motosikletli ile çarşı merkezinden gelen başka bir motosikletli çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan 4 kişi yola savruldu. Kaza anı ise bir iş yerine ait kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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