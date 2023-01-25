İkinci el araba dolandırıcılarına operasyon: 4 tutuklama

Mersin'de ikinci el satılık araç ilanları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, internet sitelerinde bulunan ikinci el satılık araç ilanları üzerinden başkalarına ait araçları düşük fiyat ile satabilecekleri vaadiyle dolandıran şebekenin olduğunu tespit etti. Araç almak isteyenleri kandıran şahısları takibe alan jandarma ekipleri, İstanbul'da bir vatandaşı dolandırmak isteyen şüphelileri suç üstü yakaladı. Operasyon sonucu yakalanıp gözaltına alınan 6 şüphelinin üzerinde ve evlerinde arama yapan ekipler, dolandırıcılık olayında kullanılan 7 adet cep telefonu, 24 banka kartı ile suçtan elde edilen 540 TL nakit paraya el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.