İl Emniyet Müdürü Şahne'den avukatların çözüm talebine destek

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın, avukatların karakollarda ve emniyette yaşadıkları sorunların çözümü konusunda destek istediği İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, avukatların mesleklerini ifa ederken herhangi bir sorun yaşamamaları için elinden geleni yapacağını söyledi.

Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, olağan genel kurul sonrası göreve başlamasının ardından Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Emniyet Müdürlüğü'nü, özellikle asayiş ve uyuşturucu ile etkin mücadelesindeki başarısından dolayı kutlayan Yeşilboğaz, Şahne'ye avukatların yaşadıkları sorunları da iletti. Avukatların adliye ve karakollarda yaşadıkları sıkıntıları anlatan Yeşilboğaz, avukatların karakollarda ve emniyette görevlerini ifa ederken sorun yaşamamalarının, savunma hakkının en temel özelliği olduğunu söyledi. Adliye içerisinde ve adliye çevresinde alınan güvenlik önlemleri ile avukatların mağdur edildiklerini dile getiren Yeşilboğaz, bu nedenle görevlerini yapmalarının zorlaştırıldığını ifade ederek, sorunların çözümü için Şahne'den destek istedi.

Emniyet Müdürü Şahne ise avukatların karakollarda ve adliyede yaşadıkları sorunlarla ilgileneceğini ve mesleklerini ifa ederken herhangi bir sorun yaşamamaları için elinden geleni yapacağını söyledi. Avukatlar ile emniyetin hep birlikte aynı amaç için çalıştıklarını dile getiren Şahne, birlikte hareket etmeleri durumunda Mersin'in daha yaşanabilir ve daha sorunsuz bir kent olacağı kaydetti. Şahne,

Baro Başkanı Yeşilboğaz'a ve Yönetim Kuruluna yeni görevinin hayırlı olması temennisinde de bulundu