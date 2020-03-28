İl İdare Kurulu ve Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Su başkanlığında yapıldı

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatıyla tüm illerde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘İl İdare Kurulu Toplantısı' Mersin'de Vali Ali ihsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonundaki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vali yardımcıları, il müdürleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Korona virüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar ve ilave alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali Su, alınan tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, salgını önlemenin en önemli yolunun insanlar arası teması kesmek olduğunu belirtti. Su, “Salgının önlenmesine yönelik birçok kararlar aldık. Öncelikle bu toplantımızın bir hedefi de bu aldığımız kararları uygulanmasını denetlemek, uygulanmasını sağlamak. Gözlemlediğimiz kadarıyla alınan bu kararlara ilimizde genel olarak uyulduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın bu süreçten en minimum düzeyde etkilenmesi için gerekli mücadeleyi en etkili bir şekilde sürdürmemiz için vatandaşlarımızın korona virüs pandemisine karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır" dedi.

Toplantıda, korana virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konular ele alındı.

İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Vali Ali İhsan Su, İl İdare Kurulu toplantısının hemen akabinde düzenlenen İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Toplantı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, vali yardımcıları, il müdürleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ile sona erdi.