İl Koordinasyon Kurulu Vali Su başkanlığında toplandı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Mersin'de çok ciddi yatırımların gerçekleştirileceğini belirterek, "Esas olan vatandaş odaklı, vatandaşımızı memnun eden yatırımlar ve vatandaşlarımızın sorunlarını çözmekte gösterdiğiniz başarıdır. Birinci vazifemiz, vatandaş memnuniyetidir" dedi.

İl Koordinasyon Kurulunun, 2020 yılı ilk toplantısı, Vali Su başkanlığında yapıldı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, bölge müdürleri, il müdürleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Su, yatırımların etkin, verimli ve rasyonel bir şekilde sürdürülmesinin amaçlandığını belirterek, 2019 yılında Mersin'de yürütülmekte olan 507 işin toplam proje tutarının 19 milyar 290 milyon 786 bin lira olduğunu, 1 milyar 927 milyon 429 bin lira olan yıl ödeneğinin, 1 milyar 573 milyon 57 bin TL'sinin kullanılarak yüzde 81.61'lik nakdi gerçekleşme sağlandığını ifade etti. 2019 yılı içerisinde 171 projenin tamamlandığını, 239 projenin devam ettiğini, 20 projenin ise ihale aşamasında olduğunu kaydeden Vali Su, 77 projeye çeşitli sebeplerden dolayı başlanamadığını, bu projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Mersin'de çok ciddi yatırımların gerçekleştirileceğinin altını çizen Su, “Öncelikle mevcut devam eden yatırımlarımızı takip ederek en kısa zamanda sonuçlandıracağız. 2020 yılında teklif ettiğimiz yatırımlarımızı takip edeceğiz ve bunlarla ilgili neler yapmamız gerekiyorsa bunları en seri şekilde yapacağız" diye konuştu.

"Birinci vazifemiz, vatandaş memnuniyetidir”

Tüm kurum ve kuruluşların koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarının önemine değinen Vali Su, “Esas olan vatandaş odaklı, vatandaşımızı memnun eden yatırımlar ve vatandaşlarımızın sorunlarını çözmekte gösterdiğiniz başarıdır. Birinci vazifemiz, vatandaş memnuniyetidir" ifadelerini kullandı.

Toplantı, kamu kurum ve kuruluşlarının devam eden projeleriyle ilgili sunum yapmaları ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.