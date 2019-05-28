İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl Sağlık Müdürlüğünden randevu sistemini tanıtma atağı

MERSİN (İHA) – Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Merkezi Hekim Randevu Sistemini tanıtmak amacıyla büyük alışveriş merkezlerinde stant açtı.

Ekiplerin 4 gün süreyle tanıtım yaptığı stantlarda vatandaşlara 10 bin broşür ve 5 bin balon dağıtıldı.


Vatandaşların sıra beklemeden randevu saatinde muayene olabilmelerine olanak sağlayan Merkezi Hekim Randevu Sistemi, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara anlatıldı. Büyük alışveriş merkezlerinde 4 gün boyunca açık kalan stantları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, vatandaşlar ve görevli personel ile sohbet etti.


Ziyaret esnasında Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile ilgili açıklama yapan Bahçacı, Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında vatandaşların sağlık hizmetlerine daha etkin ve verimli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla Sağlıkta Dönüşüm Projesinin yürürlüğe konulduğunu anımsattı. Bu programın en önemli çalışmalarından birinin de Merkezi Hekim Randevu Sistemi olduğunu belirten Bahçacı, vatandaşların sistem üzerinden Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine; Alo 182'yi arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından istedikleri hastane ve hekimden randevu alabileceklerini söyledi. Bahçacı, “Merkezi Hekim Randevu Sistemi; kamu hastanelerinde ve bağlı sağlık kurumlarında dağınık halde uygulanan randevu sistemlerini merkezileştirmiştir. Aynı zamanda kamu hastanelerinin randevu sistemlerini bir merkezden yöneten dünyadaki ilk ve tek sistem olma iddiasını taşımaktadır. Alo 182 Çağrı Merkezi üzerinden, internetten, mobil uygulamalardan hastanelerimizden ve aile hekimlerimizden vatandaşlara yüzde 99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet verilmektedir” dedi.


Merkezi Hekim Randevu Sistemi hakkında www.mhrs.gov.tr web sayfasından ayrıntılı bilgi edinebileceğini dile getiren Bahçacı, “Sistemin temel hedefi, hastanelerde muayene öncesi bekleme süresini ortadan kaldırıp, hastane ve poliklinik önlerindeki kalabalıkları azaltarak herkes için daha sakin ve huzurlu bir ortam sağlanmaktır. Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin tamamı bu sisteme tanımlıdır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz acil durumlar haricinde randevularını alarak sağlık tesislerine gitmeleridir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.