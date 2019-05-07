İl Sağlık Müdürlüğü'nün başarılı personeli, başarı belgesiyle ödüllendirildi

Sinan Bahçacı, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hizmet sunum kriterlerine göre hizmet sundukları alanda üstün başarı gösteren personeli makamında taltif etti.

Son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın primer sezaryen oranını düşürerek normal doğumu teşvik etme stratejisi doğrultusunda hareket eden ve tıbbi zorunluluk dışında sezaryen yapmaktan kaçınan Tarsus Devlet Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Bülent Elveren ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Ebe Ayşen Mavioğlu ve Ebe Ülkü Tunçel, yaptırdıkları sağlıklı normal doğum sayısının fazlalığı nedeniyle bu alanda başarı belgesi almaya layık görüldüler.

Evde Sağlık Hizmetleri alanında ise Gülnar Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli Dr. Taner Kale ve Mut Devlet Hastanesi Evde sağlık Hizmetleri Biriminde görevli Sağlık Memuru Mustafa Selçuk Keskin, aktif hasta sayısı ve ziyaret sıklığının yüksek olması dolayısıyla başarı belgesi ile ödüllendirildiler.

İl Sağlık Müdürü Bahçacı, doğum ve evde sağlık gibi sağlık alanının en önemli iki alanında gösterdikleri başarıdan dolayı personele belgelerini vererek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.