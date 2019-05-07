İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl Sağlık Müdürlüğü'nün başarılı personeli, başarı belgesiyle ödüllendirildi

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr.

Sinan Bahçacı, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hizmet sunum kriterlerine göre hizmet sundukları alanda üstün başarı gösteren personeli makamında taltif etti.


Son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın primer sezaryen oranını düşürerek normal doğumu teşvik etme stratejisi doğrultusunda hareket eden ve tıbbi zorunluluk dışında sezaryen yapmaktan kaçınan Tarsus Devlet Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Bülent Elveren ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Ebe Ayşen Mavioğlu ve Ebe Ülkü Tunçel, yaptırdıkları sağlıklı normal doğum sayısının fazlalığı nedeniyle bu alanda başarı belgesi almaya layık görüldüler.


Evde Sağlık Hizmetleri alanında ise Gülnar Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli Dr. Taner Kale ve Mut Devlet Hastanesi Evde sağlık Hizmetleri Biriminde görevli Sağlık Memuru Mustafa Selçuk Keskin, aktif hasta sayısı ve ziyaret sıklığının yüksek olması dolayısıyla başarı belgesi ile ödüllendirildiler.


İl Sağlık Müdürü Bahçacı, doğum ve evde sağlık gibi sağlık alanının en önemli iki alanında gösterdikleri başarıdan dolayı personele belgelerini vererek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.