İl Sağlık Müdürü Bahçacı: “Hukuki süreci başlattık”

Sinan Bahçacı, bazı internet sitelerinde yer alan ‘Şehir Hastanesinin musluklarından ölümcül akciğer mikrobu akıyor' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını, somut belgeye dayanmayan ve mesnetsiz iddialar içerdiğini belirtti. Bahçacı, “Bu habere imza atanlar ile ilgili Mersin İl Sağlık Müdürlüğü olarak hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız” dedi.

İl Sağlık Müdürü Bahçacı, söz konusu haber ve içerdiği iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Son dönemde Mersin İl Sağlık Müdürlüğünü hedef alan haberler yapıldığını iddia eden Bahçacı, “Son dönemde bazı internet haber sitelerinde, sosyal medya gruplarında, görsel ve yazılı medyada Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerini hedef alan, sistematik olarak tüm dünyanın takdir ettiği Türk sağlık sistemini zafiyet içerisinde göstermeyi hedefleyen; sağlık idarecileri ve çalışanlarını itibarsızlaşmayı amaçlayan, gerçekle alakası olmayan, haberciliğin en temel kuralını ihlal ederek muhataplarına sormadan masa başında haberler yapılmakta ve kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bunun son örneği ‘Şehir Hastanesinin musluklarından ölümcül akciğer mikrobu akıyor' başlıklı haberdir” ifadelerini kullandı.

“6 ayda bir analiz yapılıyor”

Sağlık Bakanlığının hazırladığı yönetmelik gereği, yataklı sağlık tesislerinde enfeksiyon oluşumunu önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almak, çalışanları ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bağımsız Enfeksiyon Kontrol Komiteleri kurulduğunu kaydeden Bahçacı, komitenin çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu komiteler, hastanelerde gelişebilecek enfeksiyon risklerini değerlendirerek gerekli çalışmaları periyodik olarak titizlikle yapmakta, alınması gereken tedbirleri hastane yönetimine bildirmektedir. Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin en önemli rehberlerinden biri de Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliktir. Yataklı sağlık tesislerinin tamamında Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda 6 ayda bir belirlenen kullanım noktalarından, su tankı giriş çıkışlarından numuneler alınmakta ve analize gönderilmektedir. Gelen analiz raporları doğrultusunda üreme olması durumunda mutlaka dekontaminasyon işlemleri uygulanmakta ve enfeksiyon kontrol komiteleri tarafından takibi yapılmaktadır.”

“Şu ana kadar yatan hastalarımızda vakaya rastlanmadı”

Söz konusu haberde iddia edilen olayda, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinin ilgili yönetmelik kapsamında gerekli çalışmaları yaptığını ve dekontaminasyon işlemlerini titizlikle uyguladığını vurgulayan Bahçacı, “Alınan tedbirler ve takipler neticesinde ilerleyen dönemlerde alınan kontrol numunelerinde hastalığa yönelik herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca, yönetmelik gereği hastanemizde tedavi gören hastalara lejyonella hastalığı sürveyansı yapılmaktadır. Şu ana kadar yatan hastalarımızdan alınan numunelerde vakaya rastlanmamıştır. Hastane yönetimi üzerine düşeni eksiksiz olarak yerine getirmiş, haberde iddia edildiği gibi vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak bir tutum içinde olmamıştır. Sağlık tesislerimizde var olan kurullar düzenli olarak çalışmaktadır” dedi.

“Hukuki süreci başlattık”

Haberin mesnetsiz iddialar içerdiğini belirten Dr. Bahçacı, “Bu ve benzeri asılsız iddiaları içeren haberler, millete hizmet etme azmimizi ve şevkimizi asla kıramayacaktır; sağlık kurum ve kuruluşlarının itibarının zedelenmesine aracılık edemeyecektir. Biz sağlık çalışanları olarak her şartta vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecek, hizmet yarışında aldığımız bayrağı daha da ileriye taşıyacağız. Hiçbir somut belgeye dayanmayan, mesnetsiz iddialar içeren bu habere imza atanlar ile ilgili Mersin İl Sağlık Müdürlüğü olarak hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.