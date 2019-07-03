İleri teknoloji kampüsü için girişimler başladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Ahmet Çamsarı'ya iade-i ziyarette bulundu. Yapacakları İleri Teknoloji Kampüsü için MEÜ ile güçlü bir işbirliği yapmalarının, projenin ilerleyişi açısından önem taşıdığını ifade eden Seçer, “Silikon Vadisi modelinde İleri Teknoloji Kampüsü Projemiz için çalışmalarımız sürüyor, girişimlere başladık. Girişimciler ve büyük teknoloji firmalarını bir araya getireceğiz” dedi.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Seçer, hayata geçirecekleri kampüs ile ileri teknolojiye yöneleceklerini, hem iyi yetişmiş gençlerin beyin göçünün önüne geçeceklerini hem de istihdam alanı sağlayacaklarını söyledi. Seçer, "Girişimcileri ve büyük teknoloji firmalarını bir araya getireceğiz. Bir anlamda düşünceyi ve icadı ekonomik değere dönüştürmek adına çalışmalar yapacağız. ‘Acaba olur mu, alt yapımız var mı' gibi soruların akla gelmemesi gerekiyor. Çünkü bu projeler kentimiz için olmak zorunda” diye konuştu.

Seçim dönemi öncesinde ön çalışmalarını yaptıkları İleri Teknoloji Kampüsü için gerekli girişimleri başlattıklarını vurgulayan Seçer, "Üniversiteye yakın bir bölgede hazine arazisi üzerine bunu yapabiliriz. Paydaşlarımızdan bir tanesi MEÜ olabilir. Zaten olması gereken de bu. Biz girişime başladık, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi gibi paydaşları bu işin içine katarak ortaya güzel bir iş çıkarmak istiyoruz. Bu tarz bilişim odaklı her türlü projeye destek vermeye hazırız” dedi.

Seçer'i makamında ağırlayan Rektör Çamsarı ise MEÜ olarak İleri Teknoloji Kampüsü ve Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği diğer projelerde desteğe hazır olduklarını ve her anlamda katkı sağlayacaklarını ifade etti.