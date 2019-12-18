İlkokul öğrencileri, Toptancı Hal Kompleksini gezdi

Mersin Toptancı ve Sebze-Meyve Hal Kompleksini gezen ilkokul öğrencileri, yerli üretimle ilgili bilgi aldı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere Mersin Toptancı ve Sebze-Meyve Hal Kompleksi'ni gezdirdi. Üretimden sonraki aşamaları yerinde gözlemleme fırsatı bulan ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen sebze ve meyveleri bir arada gören öğrenciler, farklı bir deneyim yaşadı. Yerli üretimin desteklenmesi ve ülke ekonomisinin kalkındırılmasında çocuklarda erken yaşlarda bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu ve Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen de katıldı.

Toroslar ilçesindeki Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri, gezide vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanmış ürünleri, paketleme ünitelerini ve soğuk hava depolarını yerinde inceledi. Tarla ve bahçelerden Hal Kompleksine ulaşan ürünlerin hazırlanma ve paketlenme süreçlerini izleyen çocuklar, ürünler hakkında da bilgilendirildi.

Sebze-meyve komisyoncusu Hasan Basri Köker, öğrencileri işletmesinde ağırlayarak, içerisinde yerli üretim elma, muz ve mandalinadan oluşan paketlerden verdi. Çocuklar da Zabıta Dairesi Başkanı Tuğluoğlu ve komisyoncu Köker'e çizdikleri sebze-meyve temalı resimleri hediye etti. Tuğluoğlu, resimleri günün anısına Hal Kompleksi içerisinde sergileyeceklerini söyledi.

“Çocuklarımız kitaplarda gördükleri şeyleri gelip yerinde gördüler”

Tuğluoğlu, yaptığı açıklamada, çocuklara farklı bir deneyim yaşattıklarını söyledi. Yerli Malı Haftası kapsamında yerli malına farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencileri davet ettiklerini belirten Tuğluoğlu, “.Ülkemiz üreten bir memleket. Çukurova bölgemiz de narenciye başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafını hem meyve hem sebzeyle besleyen bir bölge. Çocuklarımız hep kitaplarda gördükleri şeyleri gelip yerinde gördüler. Evlerine ulaşan meyvenin, sebzenin nereden geldiğini, nerede paketlendiğini, evlerine nasıl ulaştığını yerinde görsünler diye bu etkinliği gerçekleştirdik. Yaşadıkları memleketin ve coğrafyanın ne kadar zengin olduğunu, bizim ne kadar üretmek zorunda olduğumuzu yerinde görsünler istedik” dedi.

“Meyve ve sebzelerin nerede yetiştiğini öğrendik”

Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Duru Sancar da yaşadığı deneyimi anlatarak, “Yerli malı önemli çünkü bizim ülkemizden, şehrimizden gelen mallar var. Onları tüketmemiz lazım. Burada paketlemeyi öğrendik, hangi meyveler var onlara baktık. Burada elma var, muz var, mandalina var. Lahanayı, patlıcanı gördük. Patlıcan ve lahana Mersin'de üretiliyormuş. Muz da Anamur'da yetiştiriliyor” diye konuştu.